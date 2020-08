A Olten il cacao cade dal cielo

OLTEN - Il sogno di molti amanti del cioccolato si è realizzato nel cantone Soletta. A Olten da alcuni giorni piove cacao. È stato un passante ad aver notato che un «sottile strato di polvere marrone» si era depositato sulle auto parcheggiate nella zona industriale della città. Ne ha parlato all'Oltner Tagblatt, che ha svelato il mistero. È la fabbrica locale della Lindt & Sprüngli a essere all'origine di queste particelle.

La polvere di fave di cacao tostate è stata rilasciata nell'atmosfera a causa di un «sistema di ventilazione difettoso», spiega il famoso produttore di cioccolato. I lavori sono stati immediatamente intrapresi per riportare le emissioni alla normalità, secondo l'azienda, che precisa come non ci sia alcun pericolo per le persone o per l'ambiente.