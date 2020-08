C'è troppa incertezza: a Fideris non si scierà

FIDERIS - Il prossimo inverno a Fideris (GR), in Prettigovia, non si potrà sciare: il comprensorio resterà infatti chiuso a causa della situazione incerta dovuta al Covid-19.

A differenza della stagione estiva, in inverno non sarà possibile rispettare le misure di protezione dal nuovo coronavirus, scrive oggi in una nota la direzione degli impianti di risalita Fideris Heuberge.

Il piccolo comprensorio sciistico della Prettigovia è dotato di tre impianti di risalita e di tre ristoranti di montagna a circa 2'000 metri sul livello del mare. La stazione sciistica, che in inverno dà lavoro a circa ottanta persone, è conosciuta in particolare per la sua pista da slittino lunga dodici chilometri.