Costretta a togliersi la mascherina. «Mi hanno fatto sentire un'appestata»

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Si è recata a fare le analisi del sangue di routine dal medico di famiglia e, chiaramente, visto il delicato periodo pandemico, ha deciso di indossare la mascherina protettiva.

Tuttavia, dopo essere arrivata allo studio medico ed essersi accomodata in sala d'aspetto, ha avuto una spiacevole sorpresa. È arrivato infatti il dottore, e le ha intimato di togliere la mascherina, lasciandola di stucco. Perché? Perché «spaventa gli altri pazienti».

È successo a N.L.*, una ragazza ticinese che vive a Zurigo, e che, sconvolta dal fatto, ha voluto raccontarci questo spiacevole episodio.

«Sono rimasta scioccata», ci ha detto la giovane, «mi hanno fatto sentire come un'appestata, sicuramente non tornerò in quello studio medico». Le opzioni della ragazza erano due: o toglieva la mascherina, o si sarebbe dovuta recare fuori dallo studio ad attendere il proprio turno.

In quel momento, ciliegina sulla torta, non c'era nessun altro nella sala d'attesa. E le sedie presenti erano messe vicine, senza cartelli o obblighi di due metri di distanza. Inoltre, nessuno tra dottori, segretaria, e pazienti indossava la mascherina, un fatto, secondo la giovane, «assurdo».

In seguito al recente aumento dei contagi, e agli episodi come il focolaio nella discoteca, N.L. si sarebbe aspettata un'attenzione maggiore riguardo al virus nella città sulla Limmat, ma dopo aver vissuto un'esperienza del genere in uno studio medico è rimasta senza parole.

*Nome noto alla redazione