Covid, gli scettici in Piazza federale contro il governo

BERNA - Questo pomeriggio circa 300 persone hanno manifestato in Piazza federale a Berna per reclamare contro la politica adottata dal governo in relazione all'epidemia di coronavirus.

All'origine del raduno l'associazione Bürgerforum Schweiz (Forum dei cittadini). L'organizzazione ha in particolare criticato le misure introdotte dal Consiglio federale per contrastare la diffusione del Covid-19. In piazza sono scesi oppositori dei vaccini, persone colpite dal lockdown o provenienti da circoli conservatori di destra.

La protesta non è stata una prima. Nelle scorse settimane avevano già fatto sentire le proprie voci in occasione di altre dimostrazioni, nonostante i divieti in vigore per l'epidemia. Questa volta è stata concessa loro un'autorizzazione.

Sempre nella capitale, un gruppo formato da circa 80 autonomi di sinistra ha invece sfilato da Hirschengraben a Piazza federale, scandendo slogan antifascisti. Il corteo è stato fermato dalle forze dell'ordine, con i manifestanti che sono scappati prima di riunirsi di nuovo altrove. La polizia ha impedito che i due gruppi venissero a contatto.





keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)