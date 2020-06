Colonie estive... con tracciamento

BERNA - Bambini e ragazzi devono potersi divertire in campi e colonie estive anche in tempi di pandemia. A tal fine è stato sviluppato un concetto di protezione che comprende, oltre alle consuete misure igieniche, anche il tracciamento dei partecipanti.

Sapere chi sono le persone presenti nella colonia e aggiornare regolarmente le liste è essenziale, hanno dichiarato oggi le organizzazioni del settore. La Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) e l'Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (DOJ) hanno sviluppato le misure di sicurezza in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Mantenere costantemente la distanza sociale non è evidente, ma bisogna comunque cercare di rispettarla il più possibile, spiegano in un comunicato. Inoltre è necessario applicare anche misure d'igiene come il normale lavaggio delle mani e la disinfezione dei luoghi in comune (come tavoli da pranzo, servizi igienici, ecc.). La farmacia della colonia deve essere in grado di fornire maschere igieniche. È inoltre necessario informarsi in anticipo sulle misure previste dal cantone in cui si svolgono i campi e disporre dei dati di contatto del medico cantonale.

Circa 80'000 bambini e giovani partecipano ogni anno a una colonia estiva in Svizzera. Queste attività sono importanti per l'acquisizione di competenze sociali, nuove conoscenze e rappresentano un'alternativa alle strutture di accoglienza dei bambini, sottolineano la FSAG e il DOJ. Per questo le due associazioni incoraggiano vivamente i loro membri a organizzare colonie rispettando i provvedimenti di protezione.