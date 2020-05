Le mascherine nelle macchinette

ZURIGO - Le mascherine usa-e-getta? Si potranno comprare anche alle macchinette automatiche. I distributori Selecta in tutta la Svizzera da oggi verranno riforniti di maschere protettive e gel disinfettate. Lo ha comunicato la compagnia in una nota odierna.

A partire dall' 11 maggio, circa la metà dei 3mila distributori Selecta presenti nelle aree pubbliche di tutta la Svizzera, saranno gradualmente riforniti di attrezzature anti-Covid. Di questi, 650 distributori si trovano all'interno di stazioni delle FFS.

L'azienda ha anche realizzato un nuovo tipo di stazione, battezzata "Safety Station", interamente rifornita con prodotti sanitari. Qui l'assortimento sarà più variegato. «Ci siamo resi conto fin da subito della necessità di rendere fruibili i principali articoli per l'igiene in modo rapido e semplice, per contrastare attivamente la diffusione del coronavirus» ha dichiarato il direttore di Selecta Thomas Nussbaumer. «Saremo presenti negli uffici postali, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni di servizio, ventiquattr'ore al giorno per tutto l'anno».