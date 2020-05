Un nuovo CCL per i dipendenti del Gigante giallo

BERNA - La Posta, il sindacato syndicom e il sindacato transfair hanno concluso con successo le trattative sul nuovo CCL mantello e sul contratto collettivo aziendale (CCL) della Posta. Con «condizioni di impiego più moderne e attente alle esigenze delle famiglie», riferisce syndicom.

Le tre parti sociali hanno negoziato il nuovo accordo CCL mantello - che interessa circa il 70% dell’organico, 32’000 collaboratori di Posta CH SA, AutoPostale SA e PostFinance SA - e il nuovo CCL aziendale che definisce le condizioni d’impiego per i collaboratori di Posta CH SA.

Congedo "familiare" e non reperibilità - Il nuovo CCL aziendale apporta miglioramenti soprattutto nell’ambito della famiglia e della conciliabilità tra lavoro e vita privata. Il congedo maternità è stato esteso prevedendo un diritto a un massimo di ulteriori sei settimane non retribuite, oltre alle attuali 18 settimane pagate. Il congedo paternità (che ora può essere richiesto anche dalla partner della madre) viene raddoppiato passando da due a quattro settimane. Se entrambi lavorano all’interno del gruppo Posta, i genitori possono ora cumulare il diritto al congedo maternità e al congedo paternità con tutte le settimane retribuite e non retribuite e ripartirle tra loro in forma di congedo di assistenza comune. D’ora in avanti i collaboratori hanno inoltre diritto alla non reperibilità. I collaboratori a tempo parziale che lavorano in base a un piano di impiego possono ora definire, in accordo con il proprio team, dei giorni di blocco in cui vengono impiegati solo dietro propria richiesta.

Verso la parità di trattamento - La Posta garantirà la trasparenza salariale tra uomo e donna già in sede di pubblicazione dei bandi di concorso. Inoltre, i dipendenti hanno la possibilità di segnalare in modo confidenziale eventuali discriminazioni salariali sulla piattaforma postacoraggio.ch. L’articolo sulla parità di trattamento è stato ampliato e ora comprende una tutela dalla discriminazione basata su caratteristiche personali quali provenienza, età, stato di salute, orientamento sessuale o stile di vita.

Nuovo CCL il 1º gennaio 2021 - Il nuovo CCL mantello e il CCL aziendale di Posta CH SA entreranno in vigore il 1º gennaio 2021. Il nuovo contratto sostituirà il CCL 2016 e avrà una durata di tre anni. Sulla base del nuovo accordo CCL mantello, AutoPostale e PostFinance riceveranno CCL aziendali distinti che tengono conto delle peculiarità e delle condizioni quadro specifiche dei rispettivi settori. Le trattative presso PostFinance si sono concluse a fine marzo e il risultato deve ora essere approvato dal Consiglio di amministrazione di PostFinance e dagli organi preposti delle parti sociali. Le trattative presso AutoPostale sono ancora in corso.

Non sono interessati dalle trattative CCL 2021 i collaboratori e le collaboratrici di PostLogistics SA, SecurePost, Swiss Post Solutions, IMS e del servizio di recapito mattutino Presto che sono dotati di un proprio CCL. Anche per il personale di DMC vale un CCL a parte che è attualmente in corso di negoziazione.