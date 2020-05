Perché sette aerei di Swiss sono andati in Giordania?

ZURIGO - Un numero insolitamente elevato di velivoli di Swiss si sono recati ieri mattina ad Amman, capitale della Giordania. Come mai? La compagnia aerea ha spiegato il motivo a 20 Minuten: «Abbiamo trasferito cinque A320 e due A330 ad Amman (Giordania) per essere stoccati. Lo stoccaggio degli aerei è raccomandato nelle ​​situazioni in cui gli aeromobili non sono più in servizio per più di 3 mesi», ha dichiarato Meike Fuhlrott, portavoce di Swiss.



Serve molta cura e attenzione - La crisi sanitaria legata alla pandemia ha colpito duramente anche l'aviazione civile. Gli aerei sono a terra e le compagnie sull'orlo del fallimento. Swiss ha parcheggiato 20 aeromobili della sua flotta all'aeroporto di Ginevra. Aerei di cui bisogna prendersi cura. A Cointrin, una cinquantina di persone sono incaricate della manutenzione degli apparecchi.

Le aperture e le parti sensibili devono rimanere coperte e isolate in modo da proteggere gli aerei dai capricci del tempo e impedire agli animali di stabilirsi lì, spiega Meike Fuhlrott. Gli aerei devono inoltre essere sottoposti a test approfonditi se rimangono immobilizzati a terra per lungo tempo. I test del motore dovono essere eseguiti ogni due settimane, ad esempio. Prima di tornare in servizio, l'aeromobile dovrà anche effettuare un volo per verificarne il comportamento nell'aria.

Costi top secret - Swiss non rivela quanto gli costa il fatto di dover stazionare i suoi dispositivi in ​​attesa di una ripresa delle attività. Il Consiglio federale, da parte sua, ha effettuato i suoi calcoli. Propone quale aiuto garanzie bancarie per 1,275 miliardi di franchi. Questo importo include anche il supporto per la società Edelweiss.