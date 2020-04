Il Montreux Jazz Festival slitta al 2021

MONTREUX - I grandi eventi estivi? Non è chiaro se potranno avere luogo. E così la pandemia di coronavirus ferma anche il Montreux Jazz Festival: l'appuntamento in programma dal 3 al 18 luglio prossimi viene infatti rimandato al 2021. Lo fanno sapere oggi gli organizzatori.

Il programma previsto per l'edizione 2020 sarà in parte riproposto l'anno prossimo (si parla in particolare dei concerti di Lionel Richie e Brittany Howard, e di Lenny Kravitz e dei Black Pumas). E la nuova data da segnare in agenda sono i giorni compresi tra il 2 e il 17 luglio 2021.

Per l'evento si tratta della prima cancellazione in 53 anni, sottolineano gli organizzatori. «Fino all'ultimo tutti noi speravamo di poter condividere dei momenti magici con tutti voi che, come noi, non potete immaginare un'estate senza il Montreux Jazz Festival».