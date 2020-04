Due cucciolate di tenerissimi San Bernardo

MARTIGNY - Per festeggiare la stagione dell’amore, al canile della Fondation Barry sono nate non una, ma due cucciolate di San Bernardo! Quindici cuccioli hanno portato un po’ di serenità nei nostri cuori in una realtà fatta di notizie che lasciano frastornati.



La femmina a pelo corto «Hoxane du Grand St. Bernard» e il maschio a pelo corto «Florenzo vom Baronenschloss» sono diventati genitori di sei maschi e quattro femmine in perfetta salute il 1° aprile 2020.



Qualche giorno dopo, in data 4 aprile 2020, gli esemplari a pelo lungo «Djanga au Moulin de Tallans» e «Alpine Dream Gregory» sono diventati genitori di tre maschi e due femmine.



Le mamme e i loro cuccioli stanno bene. «Entrambe sono madri esperte, in quanto questa è la seconda cucciolata per Djanga e la terza e anche ultima per Hoxane, considerata la sua età. Poiché Hoxane non aveva latte a sufficienza per nutrire i suoi dieci cuccioli, si è fatto ricorso anche al biberon, prima che Djanga prendesse sotto la sua ala protettrice due cuccioli di Hoxane in modo da darle sollievo», spiega Manuel Gaillard, il responsabile dell'allevamento. I cuccioli porteranno rispettivamente i nomi che iniziano con la lettera «D» per la cucciolata di Hoxane e la lettera «E» per la cucciolata di Djanga.



A partire da quando avranno sei settimane, cioè da metà maggio, i cuccioli potranno essere ammirati al Barryland, «Musée et Chiens du Saint-Bernard di Martigny». Tuttavia, nel caso specifico, la data rimane ovviamente da confermare a seconda dell'evoluzione della situazione relativa al coronavirus e delle restrizioni ufficiali in vigore.

Fondation Barry