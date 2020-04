Alla risurrezione credono (ormai) in pochi

BERNA - La fede religiosa sta vivendo un'erosione in Svizzera. All'avvicinarsi della Pasqua, solo un quarto degli elvetici afferma di credere alla resurrezione di Cristo, quando nel 2007 era ancora oltre un terzo, secondo un sondaggio di Alliance Presse e Rete evangelica svizzera.

Persino fra i Cristiani la resurrezione non è vista come un'evidenza, si legge in un comunicato odierno. Solamente il 37% guarda agli eventi biblici legati alla Pasqua come a fatti storici.

L'inchiesta è stata realizzata in gennaio dall'istituto Link fra 1031 nella Svizzera francese e tedesca.