La divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP ha un nuovo responsabile

BERNA - Non è probabilmente il commiato che si sarebbe aspettato quello che attende Daniel Koch. L'attuale capo della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP - catapultato suo malgrado sotto i riflettori dei media a causa dell'emergenza coronavirus - aveva previsto di andare in pensione il trenta aprile. In tranquillità. Ma così non sarà. Koch, infatti, continuerà ad affiancare il suo successore, Stefan Kuster, finché la pandemia non sarà passata. Per lui, che da dodici anni dirigeva la divisione, è stata creata una funzione ad hoc, ovvero quella di «delegato dell'UFSP per la Covid-19».

In pratica Daniel Koch continuerà a svolgere i propri compiti e fornirà consulenza e sostegno al direttore dell'UFSP Pascal Strupler, nonché alla task force dell’Ufficio per la pandemia di coronavirus. Inoltre continuerà a essere la persona di riferimento durante le conferenze stampa.