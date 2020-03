Previsti 1,5 miliardi di franchi per 160'000 interessati

BERNA - I formulari online e le informazioni per le persone colpite dalla crisi del coronavirus saranno a disposizione da domani, lunedì 23 marzo.

È stata presa questa decisione - e comunicato dalle casse di compensazione AVS - per rendere possibile soprattutto ai lavoratori indipendenti di ottenere un'indennità salariale in modo rapido e semplice. I primi pagamenti potranno avvenire da metà aprile.

Le casse di compensazione sono consapevoli che l'emergenza economica a causa della perdita di guadagno degli indipendenti e dei loro collaboratori - dovuto alla diminuzione del volume degli ordini - è importante. E ciò è già stato indicato in un comunicato congiunto della Conferenza delle casse cantonali di compensazione e dell'Associazione delle casse professionali di compensazione.

Le casse di compensazione fanno tutto il possibile per mettere in atto al più presto e in maniera semplificata il mandato del Consiglio Federale del 20 marzo, viene precisato nella nota. Per gli interessati l'ottenimento della nuova prestazione deve essere il più semplice possibile e snello a livello burocratico. Tuttavia il diritto deve essere verificato, puntualizza il comunicato.

Hanno diritto all'indennità i genitori che hanno dovuto interrompere la loro attività professionale lucrativa per occuparsi dei figli, a causa della chiusura delle scuole, e le persone a cui il medico ha prescritto una quarantena. E soprattutto gli indipendenti che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto.

1,5 miliardi franchi a 160'000 interessati Secondo le valutazioni della Confederazione, bisogna calcolare più di 160'000 interessati. Se le limitazioni economiche durassero tre mesi, bisognerà contare con un volume di pagamenti di circa 1,5 miliardi di franchi, secondo le casse di compensazione.

Depositphotos (IgorTishenko)