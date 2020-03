Anche Basilea Campagna ha deciso di rafforzare le misure contro il Covid-19: dichiarato lo stato d'emergenza

LIESTAL - Basilea Campagna ha deciso di stringere la cinghia e rafforzare le misure anti-coronavirus: si chiude tutto.

Come il Ticino, anche nel Cantone nel Nord della Svizzera viene proibito, da domani alle 06:00, di aprire i ristoranti, gli hotel, i cinema, e i centri sportivi. Resteranno aperti solo i punti vendita che offrono beni di prima necessità. Per quanto riguarda gli eventi pubblici e gli incontri privati, viene vietato qualsiasi assembramento con più di 50 persone presenti.

Come nel caso di Locarno, per garantire l'assistenza ospedaliera, il complesso di Bruderholz al confine cantonale con Basilea Città è stato dichiarato "ospedale di riferimento Covid-19", secondo il Direttore del Diparimento della Salute Thomas Weber (UDC). Nei comuni di Münchenstein e Lausen saranno istituiti ulteriori centri per effettuare i test del coronavirus. Le persone che si sono ammalate del virus non saranno più sottoposte a test negli ambulatori medici e nei reparti di pronto soccorso del Cantone.

Per poter attuare queste misure, il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza. Diversi altri Cantoni monitorano la situazione, e stanno pensando di implementare misure più severe, soprattutto con l'aumento esponenziale di casi avvenuto oggi: i contagi in Svizzera hanno infatti raggiunto quota 2'200.