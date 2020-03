Coronavirus, gli albergatori chiedono aiuto

BERNA - Facilitazioni per ottenere l'indennità da lavoro ridotto. Abrogazione dell'obbligo per i frontalieri di tornare in Italia almeno una volta a settimana. E sostegno finanziario sotto forma di prestiti.

Sono alcune delle misure che il settore alberghiero chiede alla Confederazione, per far fronte all'emergenza coronavirus. L'associazione di categoria Hotelleriesuisse ha emanato oggi un comunicato per chiedere aiuto allo Stato.

L'associazione riferisce che un recente sondaggio fra i suoi membri ha messo in luce una flessione del fatturato pari al 45% nel mese di marzo. E il 90% delle strutture interpellate registra un significativo calo delle prenotazioni: la metà degli hotel si aspetta perciò di essere a corto di denaro alla fine di aprile.

Secondo Hotelleriesuisse le misure di aiuto vanno adottate in tutta la Svizzera e per tutti i tipi di alberghi. L'organizzazione ricorda che il ramo contribuisce con 19 miliardi al valore aggiunto dell'economia elvetica, ciò che equivale a quasi il 3% del totale.