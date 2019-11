Stormy Daniels non potrà venire in Svizzera per Extasia

BASILEA - Era il volto della fiera hard di Basilea Extasia (proprio quella che nel 2015 avevamo visto pure in riva al Ceresio) ma – a quanto pare – proprio non ce la farà a venire in Svizzera questo 29 novembre.

Stiamo parlando della pornodiva, regista e autrice americana Stormy Daniels, salità alla ribalta per la sua (supposta) relazione sessuale con il presidente Donald Trump che ne avrebbe poi anche comprato il silenzio. La vicenda era poi finita in tribunale con una lotta (davvero) senza esclusione di colpi.

La visita della pornostar 40enne, vero nome Stephanie Clifford, però pare essere annullata come confermato dal portavoce della diretta interessata: «Abbiamo già avuto alcuni problemi alla dogana con il Canada», conferma lui, «ne abbiamo parlato con il nostro team legale e lui ci ha confermato che un viaggio oltreoceano è fuori discussione».

Contrariata l'organizzazione del festival: «Aveva già firmato da mesi, aveva già dato alcune interviste... è davvero un peccato e anche un po' una scocciatura», spiega a 20 Minuten Arnold Meyer, «doveva incontrare i fan e firmare autografi per noi era davvero un evento unico».

Si teme un calo di ingressi per Extasia 19? «Non c'è questa preoccupazione», continua Meyer, « abbiamo già trovato una degna sostituta e comunque i nostri visitatori non vengono tanto per una o l'altra diva, ma per tutto l'insieme».

Daniels, dall'affaire Trump, ha ricavato parecchia notorietà. È stata il volto di diverse kermesse erotiche negli States ma anche in Europa. Nel 2018, infatti, era stata la madrina della fiera Venus a Berlino.