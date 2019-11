Aereo privato da 500 milioni di franchi a Zurigo

ZURIGO - I "planespotter" più sfegatati non se lo saranno certo fatto scappare. In effetti, il 26 ottobre scorso, c'è stato un bel movimento all'eliporto di Rümlang. È proprio qui che è atterrato uno degli aerei più costosi al mondo. E non si tratta di un aereo di linea.

Il gigantesco mostro dei cieli, un Airbus A340-313x di nome Bourkhan, appartiene infatti al miliardario russo Alisher Ushmanov e dovrebbe costare tra i 350 e 500 milioni di dollari.

Il magnate, proprietario di quote azionarie in aziende di tecnologia (tra cui Facebook) e nella squadra di calcio Arsenal (di cui possiede il 30%), è proprietario anche del megayacht Dilbar, che con una lunghezza di 156 metri per 24 metri di larghezza è tra i più importanti al mondo.

Anche questo dovrebbe essere costato una cifra ragguardevole: circa 600 milioni. All'inaugurazione, avvenuta nel 2016, il miliardario ha organizzato una festa a bordo dell'imbarcazione con ospiti internazionali tra cui Robbie Williams, Andrea Bocelli, Charles Aznavour e l’ex premiere dame Carla Bruni in versione musicale.