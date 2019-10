Ecco come non bisogna estrarre un dente

FRAUENFELD - Sebbene la maggior parte dei denti da latte a partire da un'età di circa sei anni cadano da soli, numerosi sono i bambini che cercano l'aiuto dei loro genitori per farseli togliere quando diventano dondolanti. Thio, un padre di famiglia e maestro di scuola guida a Frauenfeld, è stato molto creativo quando l'incisivo di sua figlia ha iniziato a muoversi.

Il 34enne ha legato il dente da latte della bambina di 10 anni a una cordicella, collegata direttamente al paraurti posteriore della sua auto. È poi bastata una leggera accelerazione per rimuovere il dentino dalla bocca di Selina. Senza alcun dolore: «È successo velocemente e non mi ha fatto per nulla male», ha confidato la bambina ai colleghi di 20 Minuten, mostrando con orgoglio il buco nel bel mezzo della sua dentatura. «Era entusiasta dell'idea fin dall'inizio», afferma anche Thio.

Alto rischio di ferite e infezioni - Ma non tutti trovano l'idea dell'istruttore di scuola guida bella come sua figlia. Soprattutto i dentisti, che sconsigliano di strappare un dente in questo modo. «Questo tipo di estrazione dei denti da latte è totalmente inaccettabile», tuona Christophe Epting, membro della Società svizzera dei dentisti. Il rischio di lesioni e infezioni con tale metodo è enorme.

Su YouTube circolano centinaia di video che mostrano l'infinita immaginazione di alcuni genitori nell'estrarre i denti da latte dei loro bambini. Tutti metodi che il dentista non apprezza. «Uno dei modi più stupidi per rimuovere un dente da latte è quello di lanciare un peso attaccato al dente da una grande altezza. Questo è estremamente pericoloso perché il processo non può essere interrotto se qualcosa va storto», afferma il Dr. Epting. Invece, raccomanda di dare al bambino una gomma da masticare senza zucchero e di aspettare che il dente vi aderisca.