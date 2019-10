Il sesso "veloce" piace agli svizzeri (e alle svizzere)

ZURIGO - Scorri, abbina, flirta. I social di incontri come Tinder e Badoo spopolano. E molti utenti sono disposti ad andare fino in fondo, già dal primo incontro: secondo il sondaggio sul sesso condotto da 20 Minuten, l'idea va a genio al 61 per cento degli svizzeri.

In particolare, gli uomini in età compresa tra i 18 e i 34 anni non vedono «nulla di male» nel sesso al primo appuntamento (76 per cento). Anche tra le donne, le più giovani sono più aperte: nella fascia tra i 18 e i 34 anni il 61 per cento dice di non avere nulla in contrario.

«L'importante è avere le idee in chiaro su cosa si è disposti a fare» spiega la psicoterapeuta Dania Schiftan, che però invita alla prudenza: le precauzioni non sono mai troppe, a cominciare dai preservativi, ma non solo: «Meglio evitare i primi incontri a domicilio, e far sapere a terze persone dove e quando sarà l'appuntamento. Sul web gira di tutto, compresi tanti profili fake».

Non tutti cercano solo rapporti fisici, comunque. Tra i partecipanti il 26 per cento delle donne e il 15 per cento degli uomini dichiara che, da una frequentazione occasionale, è nato qualcosa di più. In media, il 27 per cento degli intervistati afferma di essersi iscritto ai social con l'obiettivo di una relazione stabile.