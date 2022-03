Carriera in bilico per Marquez? La Honda pensa alla rivoluzione

KUTA - Dal nostro corrispondente, Leonardo Villanova.

Ma la carriera di Marc Marquez è davvero in pericolo? Siamo al capolinea, o lì vicino, della storia agonistica di uno dei più grandi piloti che abbiano corso nel Motomondiale?

Non è per essere eccessivamente tragici o allarmistici, ma l’ultimo infortunio subìto da Marc, quel manifestarsi per la terza volta nel corso della sua carriera di un episodio di diplopia all’occhio destro, non può esimerci dal farci questa domanda. Perché la Via Crucis dell’otto volte iridato sembra non avere fine, con la tremenda caduta sofferta nel warm-up del GP di Indonesia, forse la più brutta da quando corre, come lo stesso Marc ha dichiarato, destinata a lasciare strascichi pesanti. Se non sul futuro a lungo termine - almeno questo è da sperare - su quello immediato, perché in questo momento è davvero impossibile pensare di vedere Marquez schierarsi regolarmente sulla griglia di partenza dei GP di Argentina e Austin. Due piste dove in passato l’iberico ha spesso e volentieri dettato legge e dove, nei suoi piani, avrebbe dovuto iniziare a raddrizzare un’annata alquanto complicata. Già nel vederlo rialzarsi sulle proprie gambe, seppure parecchio barcollante, tutti avevano tirato un bel sospiro di sollievo: perché quella dinamica avrebbe potuto avere conseguenze decisamente molto più serie. Invece, a parte un leggero trauma cranico, pareva che Marquez fosse uscito sostanzialmente indenne dall’episodio, prima che, due giorni dopo, il comunicato stampa emesso dalla Honda riaprisse l’incubo.

Ci sono voluti quasi tre mesi, questo inverno, perché lo sdoppiamento della vista a quell’occhio già operato per lo stesso motivo dopo il GP della Malesia 2011 si risolvesse, con Marc che fino a pochi giorni dai primi test invernali non era neppure sicuro della propria presenza. E sarà anche vero che questa volta i sintomi sono più lievi, ma in un pilota la vista è fondamentale per la propria sicurezza e per quella dei propri avversari. Quindi è difficile immaginare uno stop che sia inferiore ad almeno un mese. Sperando che il tutto possa risolversi senza la necessità di tornare ancora una volta in sala operatoria. Significa un’altra stagione buttata, la terza consecutiva, e, soprattutto, un allarme rosso che ora risuona in casa HRC, che anche solo per tutelarsi e coprirsi le spalle, sarà giocoforza costretta a buttarsi sul mercato in ottica 2023. Perché c’è qualcuno che crede davvero che la Honda possa vincere il Mondiale piloti con Pol Espargaró?

keystone-sda.ch / STF (ADI WEDA)