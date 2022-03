Marquez, Bagnaia e gli altri: tutti a caccia di Quartararo

LOSAIL - Le tre classi del motomondiale torneranno finalmente a scaldare i motori, dove domenica è in agenda sul tracciato di Losail, in Qatar, il primo appuntamento stagionale.

Da segnalare che quest'anno non ci sarà nessun pilota svizzero al via per la prima volta dopo venti campionati. Negli ultimi tempi si erano visti diversi rossocrociati in pista: da Thomas Lüthi – che ha ha appeso il casco al chiodo al termine della scorsa stagione – al povero Jason Dupasquier, tragicamente deceduto durante una gara – passando per Dominique Aegerter, che correrà nella categoria Supersport, fino a Jesko Raffin, la cui presenza non è più d'attualità.

Sulla griglia della MotoGP non ci sarà più nemmeno l’icona Valentino Rossi dopo 26 anni di carriera, ma i grandi nomi non mancheranno. L'italiano Francesco Bagnaia e l'otto volte campione del mondo spagnolo Marc Marquez su tutti, cercheranno in tutti i modi di sottrarre lo scettro al francese Fabio Quartararo.