Marko fa le carte al circus

MILTON KEYNES - Un nuovo regolamento, monoposto ripensate e un parterre di piloti che ancora non si conosce a fondo. Come sarà, davvero, il Mondiale di Formula 1 2022?

Qualche indicazione ha provato a darla Helmut Marko, consigliere della Red Bull, che con la consueta schiettezza ha messo i puntini sulle “i” e smontato possibili miti: «L’obiettivo della Red Bull sarà ancora il titolo mondiale - ha dichiarato il 78enne ex pilota - Ci sarà un cambiamento importante di regole, e questo porterà incertezza, ma credo che il duello per il successo finale sarà ancora tra Verstappen e Hamilton. Non c’è alcun altro pilota al loro livello. Non lo è Leclerc, il cui mito è stato smontato nell’ultima stagione da Carlos Sainz - il monegasco è stato smitizzato -, e non lo è Russell. George saprà però dare problemi, anche politici da buon britannico, a Lewis, che tornerà più carico che mai. Dopo il periodo di pausa sarà di nuovo protagonista, non mollerà».

keystone-sda.ch (Mark Sutton)