Vittoria di Verstappen, la Mercedes protesta

ABU DHABI - Il pazzo Mondiale di F1 non è ancora finito? La Mercedes si oppone all'ordine d'arrivo e ha inoltrato una protesta ufficiale, che si sdoppia su due avvenimenti.

A finire nel mirino delle Frecce d'Argento è stato un presunto sorpasso dell'olandese ai danni di Hamilton in regime di Safety Car. Un'operazione vietata da regolamento, se si eccettua alcune eccezioni. I commissari di gara, ascoltate le parti in causa, hanno comunque respinto il reclamo.

La seconda protesta - ancora aperta - verte sul regolamento 48.12, spiegato dalla Gazzetta della Sport: "Poco prima della ripresa della gara, secondo la ricostruzione della Mercedes, la direzione gara ha deciso che le cinque vetture doppiate tra Hamilton e Verstappen in pista avrebbero potuto superare la Safety Car per sdoppiarsi. Questo non è stato consentito ai piloti dietro a Verstappen e la Mercedes contesta questo. L’articolo, infatti, descrive come le vetture debbano guidare in sicurezza dopo essersi disimpegnate e il paragrafo si conclude così".

Sulla questione l'olandese non ha voluto esprimersi: «È un po’ la sintesi di tutta la stagione, non ho molto da dire», è stato il suo commento.

AGGIORNAMENTO DELLE 20.05: ENTRAMBI I RECLAMI SONO STATI RESPINTI