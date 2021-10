«Mercedes? Ci saranno sempre degli attriti fra di noi»

AUSTIN - Mancano sei gare al termine del campionato di Formula 1 2021 e in vetta alla graduatoria c'è Max Verstappen. Il pilota olandese guarda tutti dall'alto con 262,5 punti, sei lunghezze in più rispetto a Lewis Hamilton (256,5).

Si preannuncia dunque un finale di stagione entusiasmante fra la Red Bull e la Mercedes, con il duello fra le due scuderie che si protrae anche fuori dalla pista. «Tra di noi c'è rispetto reciproco, ma niente di più. Non abbiamo un vero rapporto», sono state le parole di Christian Horner, team principal della Red Bull a "SportBild". «Abbiamo poco a che fare con la Mercedes e non è un modello per noi, poiché stabiliamo da soli i nostri obiettivi senza seguire nessuno. Siamo competitivi fuori dalla pista così come lo siamo sul circuito. Ci saranno sempre degli attriti fra di noi, vogliamo finalmente tornare a vincere. Questo è l'unico motivo per cui siamo in Formula 1».

La prossima gara avrà luogo il 24 ottobre il GP degli Stati Uniti d'America, sul circuito di Austin.