Kevin Schwantz frena Marquez

HOUSTON - Vincente e combattente, negli anni Kevin Schwantz ha saputo far emozionare i tifosi e far ammattire i rivali. Con il suo stile di guida grintoso, lo statunitense non ha però collezionato solo allori: in quanto a cadute e infortuni non si è infatti fatto mancare nulla. Ecco perché le sue parole su Marc Marquez e sul complicato “recupero” fisico di cui è protagonista hanno un peso specifico molto grande.

«Dopo quanto fatto al Sachsenring, credevo che la stagione di Marc potesse cambiare, potesse svoltare - ha raccontato l’ex campione a stelle e strisce - invece non è accaduto. Secondo me sulle altre piste è mancata la giusta fiducia. Questo però è comprensibile, perché un infortunio resta sempre nella tua testa. Ci pensi sempre quando entri un po’ lungo in curva, l’anteriore comincia a spingere e a te mancano la forza e la capacità di fare quello che prima ti veniva normale. Tornare competitivo su ogni tracciato? Non devi permettere all’infortunio di stare sempre nei tuoi pensieri ma, invece, provare ad allontanarlo cercando di correre e avvicinare i migliori non appena ne hai la possibilità».

keystone-sda.ch / STF (ERIK S. LESSER)