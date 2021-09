Duello Hamilton-Verstappen, parla Leclerc: «Farei anch'io lo stesso»

MARANELLO - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha voluto dire la sua opinione in merito allo scontro di Monza che ha coinvolto Lewis Hamilton e Max Verstappen: «Penso che sia normale vedere un certo tipo di incidenti», ha analizzato il monegasco a "Gpfans". «Sono in lotta per il titolo mondiale ed entrambi vogliono vincerlo senza risparmiarsi, farei anch’io lo stesso nelle medesime condizioni. È comprensibile vedere questo tipo di dualismo ed è successa la stessa cosa anche in passato».

Dello stesso avviso anche il suo compagno di scuderia Carlos Sainz. «Due piloti non entrano in contatto se uno non vuole. Dal momento che duellano così duramente per la conquista del campionato, si è più esposti a questo tipo di collisioni, così come già avvenuto in passato. Credo sia naturale che in F1 si possa assistere a questi incidenti fra due piloti che si contendono il Mondiale».