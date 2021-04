«Quando sarò vecchio spero di non diventare come loro...»

LOSAIL - «Valentino è stato un genio, un marziano, però ora è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse, adesso basta. Ha sempre corso per vincere, ma ora corre per arrivare. Non vince un mondiale dal 2009...», queste le parole di Marco Lucchinelli rilasciate recentemente all'agenzia di stampa Lapresse. L'ex campione del mondo del 1981 non è nuovo a dichiarazioni "contro" Valentino, il quale a questo sport - almeno secondo il 66enne - non avrebbe più nulla da dare.

Ma cosa risponde Valentino Rossi? «Mi dispiace che sia Marco Lucchinelli a dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano (il papà di Rossi, ndr). Siamo stati molto amici e tutte le volte che lo vedo è super gentile con me, vorrei dire che mi lecca il c... A un certo punto Lucchinelli ha iniziato a parlare sempre male di me, ma non ho capito bene il perché. Però alla fine ognuno può dire la sua, anche se naturalmente mi dispiace. Quelli che sono importanti sono i risultati, se riuscirò ad andare forte tutti risaliranno sul carro del vincitore, se non ce la farò continueranno a dire che dovevo smettere qualche anno fa. Io comunque spero solo una cosa: che quando sarò vecchio non diventerò come loro...».