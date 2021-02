«Realtà dolorosa: ripartiamo con umiltà»

FIORANO - Archiviato un 2020 deludente e per lunghi tratti disastroso, la Ferrari guarda al futuro con l'obiettivo di tornare - un passo alla volta - nelle posizioni di vertice. La Rossa, addirittura sesta nella classifica costruttori, ha vissuto un'annata da incubo e vuole (o meglio deve) cambiare rotta... «Non siamo soddisfatti dei nostri risultati attuali in F1, dobbiamo ripartire da questa dolorosa realtà sia per noi stessi sia per i nostri tifosi - ha spiegato il presidente della Ferrari John Elkann in una conference call con gli analisti finanziari - Dobbiamo concentrarci sulle priorità per tornare competitivi e al successo», ha aggiunto il dirigente, che la scorsa settimana aveva presenziato al debutto in Rosso di Carlos Sainz a Fiorano.

Dopo "l'addio" di Vettel - che ha vissuto da separato in casa l'ultima stagione - il Cavallino cercherà di ripartire proprio dallo spagnolo e dal talento di Leclerc. Difficile immaginarsi clamorosi exploit nel 2021, ma bisogna almeno mettere le basi per il 2022.

«Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con umiltà», ha concluso Elkann.

Imago