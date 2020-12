Vettel "abbraccia" la Ferrari: «Sono cresciuto come pilota e come uomo»

MARANELLO - Il matrimonio Vettel-Ferrari non è sempre stato...felice. Anzi. Il tedesco si aspettava molto di più dai sei anni a Maranello, dai quali ha raccolto sicuramente meno rispetto a quelle che erano le sue aspettative.

«Cos'ho imparato in Ferrari? Un po' d'italiano e come fare una festa - le sue parole a Sky Sport - In generale mi hanno insegnato molto queste stagioni, come pilota e anche come uomo. Ho interagito con tante persone, con la cultura italiana. Ho imparato tanto sulla Ferrari e sull'Italia come Paese, sui suoi valori».

Il rapporto con Leclerc non sempre è stato idilliaco ma Seb non polemizza... «È certamente molto veloce e talentuoso, si trova in una fase diversa della carriera. Ho potuto imparare anche da lui ed è stato interessante. Ho potuto vedere qualcosa di me in lui, com'ero io dieci anni fa. Sì, è stato bello. Lui è un ragazzo in gamba e posso dire solo cose positive. Di sicuro quest'ultimo anno per me è stato difficile, c'erano altre questioni in ballo oltre al dover guidare. Ma questo non deve togliere nessun merito a Charles, perché tutto ciò che si dice su di lui è vero: è forte e maturo per la sua età. Ha un futuro brillante davanti e farà le cose nel modo giusto».

keystone-sda.ch (FIA/F1 HANDOUT)