MARANELLO - Risultati scarsi, strategie discutibili, scelte opinabili: la Ferrari ha chiuso il suo annus horribilis con la bacheca vuota e tanto malumore. Ma come è arrivata a toccare un punto tanto basso dopo stagioni di ottimo livello? Una spiegazione l’ha data - o ha provato a farlo - Fernando Alonso, che ha indicato nel 2019 l’inizio dei guai della Rossa.

A Maranello sapevano di non poter vincere a causa dell’investigazione sul motore del 2019 - ha spiegato l’asturiano - È da quello che sono dipese tutte le scelte. Come quella dell’addio a Sebastian Vettel. In quelle particolari condizioni, tenere a lungo un campione del mondo in casa avrebbe solo aumentato la pressione. E poi, dopo cinque anni, si è capito che Seb non poteva essere il salvatore della patria. E che Leclerc ha un potenziale maggiore. Il monegasco è un talento eccezionale ma attenzione, per misurarlo davvero servono anni».

