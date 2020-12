Ecco l’indiscrezione: nel 2021 Mick Schumacher guiderà la Haas

MARANELLO - L’ufficialità? Non c’è. Ma quando in una corsa a due il tuo avversario comunica di essere stato battuto…

Ancora impegnato nel Mondiale di Formula 2, che potrebbe chiudere con la corona iridata sulla testa, Mick Schumacher è pronto a debuttare - la prossima stagione - in Formula 1. Il 21enne ha battagliato per tutto l’anno con Callum Ilott, altro prodotto della Ferrari Driver Academy, per guadagnarsi l'ultimo “volante” alla Haas targata 2021 (il primo è andato al russo Nikita Mazepin, figlio del miliardario Dmitry). E la battaglia lo ha visto vincitore. Ad anticipare ogni comunicato ci ha pensato proprio il 22enne britannico, che ha ammesso la “sconfitta” nella corsa verso il contratto con la scuderia motorizzata Ferrari.

«È ora che annunci che mi è stato comunicato che non gareggerò in Formula 1 nel 2021 - ha scritto sui social Ilott - Lo so da un paio di settimane e ovviamente sono deluso. Lavorerò di più e farò di tutto per far sì che accada nel 2022. Comunque, c’è un campionato che voglio vincere».

Keystone (foto d'archivio)