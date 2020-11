Grosjean dall'ospedale: «Sto bene, grazie a tutti»

MANAMA - Dopo lo spaventoso incidente durante il GP del Bahrain, Romain Grosjean ha voluto rassicurare tutti dall'ospedale circa le sue condizioni di salute. Questa, considerata la gravità dell'accaduto, è l'unica cosa che conta.

Braccia bloccate, ma il sorriso stampato in volto... Così si presenta il 34enne il giorno dopo. «Per un po' non sarò in grado di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto. Grazie per il supporto, alla FIA e agli equipaggi medici che si sono presi cura di me. Spero di vedervi presto».



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romain Grosjean (@grosjeanromain)













keystone-sda.ch (Tolga Bozoglu)