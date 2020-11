«Se è a conoscenza della carriera del figlio? Dettagli troppo privati»

LONDRA - L'eterno interrogativo: come sta Michael Schumacher? Le sue condizioni, dopo quel maledetto incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, sono sempre un mistero. A giusta ragione la famiglia tiene molto alla propria sfera privata e nulla filtra...

Chi, invece, conosce con esattezza lo stato di salute del sette volte campione del mondo è Jean Todt «Schumacher continua a lottare insieme alla sua famiglia e ai suoi medici - le parole dell'ex team principal della Ferrari e attuale numero 1 della Fia espresse a "De Telegraaf" - Spero che il mondo possa vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando. Vado a trovarlo regolarmente e guardiamo la TV insieme».

Suo figlio Mick, intanto, sta pian piano "scalando le montagne" in attesa di poter esordire un giorno in F1... «Se Michael è a conoscenza della carriera del figlio? Non ne parlo, non voglio entrare nei dettagli perché è qualcosa di privato - ha continuato Todt - È un pilota giovane e di talento. Ha un grande nome, ma i grandi nomi non guidano le macchine. Non so se debutterà in Formula 1, ma non ha ancora un’auto vincente. Avrà bisogno di tempo, è troppo presto per sapere se ha lo stesso talento di suo padre, Max Verstappen o Lewis Hamilton”.

Keystone (archivio)