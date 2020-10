Petrucci trionfa sul bagnato, altro "zero" per Rossi

LE MANS - Danilo Petrucci ha trionfato sotto la pioggia di Le Mans, dove è andato in scena il nono round del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Ducati, al primo successo stagionale, ha chiuso il GP di Francia davanti ad Alex Marquez - fratello di Marc, sempre convalescente - e Pol Espargaro.

Giù dal podio Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del quarto posto. Altro weekend da incubo per Valentino Rossi, caduto in avvio di gara. Per il Dottore, tradito dall'asfalto viscido, si tratta del terzo "zero" di fila dopo quelli di Misano e Barcellona.

Quartararo, solo nono al traguardo, mantiene comunque la leadership del Mondiale con 116 punti. Seguono Mir (105), Dovizioso (97) e Viñales (96).

In Moto2 successo del britannico Sam Lowes, che ha chiuso davanti a Marco Bezzecchi e Remy Gardner. Buon quinto posto del bernese Thomas Lüthi, che ha mostrato dei passi avanti.

Nelle Moto3 doppietta italiana, con Celestino Vietti che ha trionfato davanti a Tony Arbolino. Completa il podio Albert Arenas, leader iridato.

keystone-sda.ch / STR (David Vincent)