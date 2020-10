Marquez è quasi pronto al rientro: «Nella quotidianità il braccio è libero»

Marc Marquez è quasi pronto per tornare in sella alla sua moto. Il campione spagnolo dovrebbe infatti ritornare alle competizioni il prossimo 18 ottobre, per il primo dei due appuntamenti ad Aragon.

Per riuscire nel suo intento l'otto volte campione del motomondiale sta facendo fisioterapia due volte al giorno, con molti esercizi per rinforzare il braccio operato, così come tantissima bicicletta.

«Nella quotidianità il braccio è libero e non ricorro più ad alcun tipo di tutore», ha analizzato proprio Marquez a "Speedweek". «Indosso una protezione soltanto per gli esercizi fisici che richiedono maggiore sforzo. Prima riuscivo a percorrere un chilometro in 3,50 minuti. Adesso sono invece qualche secondo più lento, ma tutto sommato ci siamo, anche se dopo la corsa il mio fisico è a pezzi. La base migliore è invece la bicicletta».

Keystone, archivio