«Ha qualcosa in più, ma oggi non basta più»

MONTMELÓ - Un Mondiale equilibratissimo ed entusiasmante, tanti contendenti, tante battaglie. Max Biaggi si sta godendo appieno una stagione di MotoGP che, almeno per quel che riguarda lo spettacolo, dall’assenza di Marc Marquez ha tratto giovamento.

Il pilota romano ha applaudito il nuovo che avanza, rappresentato da Quartararo, Mir, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli e Viñales e ovviamente parlato del rivale di sempre Valentino Rossi. «Lui ha tanta esperienza ed è ancora quello che ha qualcosa in più su tutti, ma oggi non basta, ahimè». Espressi i dubbi sulla competitività del Dottore, Max ha poi criticato i tempi del mercato-piloti: «Anticiparlo così tanto non fa correre sereni i piloti. Se uno deve buttare il cuore oltre l’ostacolo, sapendo già che l’anno successivo dovrà andare via potrebbe non volerlo più fare».

keystone-sda.ch (DAVIDE GENNARI)