Hamilton trionfa al Mugello, Ferrari lontane

Gara pazza al Mugello, con diversi incidenti e due bandiere rosse (con altrettante ripartenze dalla griglia). Alla fine, nel GP della Toscana, il successo è comunque andato al cannibale Lewis Hamilton, salito a quota 90 vittorie in F1 (-1 da Michael Schumacher). Il campione del mondo in carica ha preceduto Valtteri Bottas, che completa la doppietta Mercedes. Sul podio anche la Red Bull di Alexander Albon.

Altra giornata amarissima per la Ferrari, che nel giorno del suo GP numero 1000 in F1 si è dovuta accontentare dell'ottavo posto di Charles Leclerc e del decimo di Sebastian Vettel. Out Max Verstappen, costretto al ritiro. L'olandese ha accusato dei problemi già in griglia, è partito male e dopo una mancanza di potenza è stato coinvolto in un incidente.

keystone-sda.ch (Miguel Medina)