L'ex manager di Schumacher, Willy Weber, ha avuto un ictus

STOCCARDA - Nello scorso mese di luglio Willy Weber, fino al 2010 manager di Michael Schumacher, è stato colpito da un ictus. Nella prima fase del processo di convalescenza il 78enne ha accusato difficoltà serie a parlare, in seguito il suo stato di salute è migliorato.

Il tedesco ha spiegato l'accaduto al quotidiano spagnolo "AS": «Mi sono svegliato in piena notte per bere un bicchiere d'acqua. La mia mano, però, non rispondeva agli impulsi. Pensavo fosse perché mi ero allenato troppo in palestra. Ma la mattina dopo non riuscivo più neppure a parlare e mia moglie ha chiamato il medico di emergenza. In clinica mi è stato diagnosticato un ictus. Soffro ancora un po’ nella parte linguistica, ma posso parlare di nuovo, mangiare da solo e camminare di nuovo. Prego ogni giorno che continui così. Non mi lascerò sconfiggere».

Keystone