Ferrari, quante difficoltà: «Binotto è solo. Ora la dirigenza deve prendere decisioni coraggiose»

«Si deve avere il coraggio di dare per persa questa stagione, anche se non nascondo le grandi preoccupazioni per la prossima», parla chiaro Luca di Montezemolo, ex presidente della Ferrari che ha detto la sua sul difficile momento della Rossa.

«Il problema di oggi nasce dall'organizzazione e ci stiamo giocando anche il 2021 e 2022 - ha aggiunto ai microfoni di Gr Parlamento - Mattia Binotto è solo e deve gestire anche i piloti. Ha molte responsabilità sulle spalle. Mi sembra eccessivo parlare di rifondazione della squadra, ma va messa mano il prima possibile all'organizzazione e la dirigenza della Ferrari deve prendere adesso decisioni coraggiose. Se la macchina non verrà nettamente migliorata, l'anno prossimo sarà ancora peggio».

Anche la gestione dei piloti, con l'addio annunciato (e rumoroso) di Vettel, ha fatto un po' storcere il naso. «Io sinceramente non l'avrei annunciato così presto. Adesso la pressione su Leclerc è grande: non dimentichiamoci che è giovanissimo, è arrivato soltanto lo scorso anno alla Ferrari e non ha vinto ancora nulla. Ad ogni modo il problema della Ferrari non sta nei piloti, ma in una macchina molto lontana dalla competitività. Non penso che per migliorare bastino un musetto o un alettone: c'è una gara ogni settimana... è un momento molto delicato».

keystone-sda.ch (Darko Bandic)