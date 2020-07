Ferrari, errori e orrori: «Ora basta»

MOGYOROD - Il disastro confezionato nel GP di Stiria, dove dopo delle pessime qualifiche Leclerc e Vettel sono riusciti a farsi fuori a vicenda (errore del monegasco), ha lasciato il segno in casa Ferrari.

«Ciò che è successo nell'ultima gara in Austria è abbastanza chiaro: questi sono errori e incidenti che non devono assolutamente più capitare - ha commentato ancora stizzito Mattia Binotto, team principal della Rossa intervistato da "Sky" - Per il nostro team è importante raccogliere più punti possibili».

Il focus ora va sul GP di Ungheria, dove ci si aspetta un passo avanti. «Qui si pensa che il motore non sia importante, ma il motore è importante quanto il carico aerodinamico. Dopo una gara come quella in Austria dovremo ottimizzare le nostre performance. Non dovremo più commettere errori».

Sul futuro invece Binotto non ha dubbi: «La fiducia nello staff c'è sempre stata. Abbiamo fatto delle scelte giuste per il futuro. Sulla parte tecnica ci sono persone delle quali mi fido completamente».

keystone-sda.ch (Joe Klamar)