SPIELBERG - Delusione per i risultati che non sono arrivati e per la fine di un rapporto deterioratosi con il tempo. Sebastian Vettel sta vivendo da separato in casa quest’ultima stagione con la Ferrari. Ciò non vuol dire che non spingerà a tutta per completare un ottimo campionato, ma il rammarico rimane. Soprattutto per come l’amore è finito.

«Il rinnovo con la Ferrari? Ho ricevuto una telefonata dal nulla con la quale mi hanno comunicato che non ci sarebbe stata alcuna offerta - ha sottolineato il tedesco a ServusTV - Tutti abbiamo provato di tutto, ma abbiamo fallito. Il titolo era il nostro obiettivo».

Il 2021 non sarà più rosso per Seb. Ma di che colore sarà? «Non ho ancora deciso in merito al futuro. Ciò che conta non saranno i soldi, aspetto sicuramente secondario, quanto piuttosto trovare un ambiente adatto a me. Sono ancora ambizioso».

E l'opzione-Mercedes? «La Mercedes ha due sedili liberi per la prossima stagione, ma è contenta di come stanno guidando i piloti attuali. Bottas, per esempio, ha dimostrato il suo valore vincendo domenica. Ho tre opzioni: continuo, mi ritiro o mi prendo un anno di stop».

keystone-sda.ch (Joe Klamar)