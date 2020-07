Verstappen non ci sta: «Tempi bugiardi»

La prima giornata di prove sul circuito di Spielberg è stata dominata dalla Mercedes. In entrambe le sessioni è infatti stato il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton a far registrare il miglior tempo.

Dal canto suo, uno dei suoi grandi avversari per il Mondiale di Formula 1 - Max Verstappen - ha centrato soltanto l'ottavo tempo. «L'ala anteriore si è rotta nel mio giro veloce, quindi i tempi sul giro sono bugiardi e non dicono niente», si può leggere sulle colonne di "Sportmediaset". «Ho trovato il ritmo giusto, c'è sempre spazio per migliorare e penso sia stata una giornata positiva. Siamo fiduciosi in vista del GranPremio».

keystone-sda.ch (Leonhard Foeger)