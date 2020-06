Il ticinese protagonista nella GT4 European Series

LUGANO - È scattata oggi, con la brillante presentazione presso il Centro Porsche Ticino a Lugano-Noranco, la stagione 2020 di Joel Camathias. L’esperto e veloce pilota ticinese è pronto per un ritorno sulla scena internazionale, con un progetto di alto profilo e interamente rossocrociato, anzi “Made in Ticino”.

Joel correrà la GT4 European Series, il campionato di riferimento della categoria, con una Porsche 718 Cayman GT4 gestita dal team Centri Porsche Ticino, in coppia con un altro noto pilota rossoblù, Ivan Jacoma.

In una stagione 2020 particolare e che scatterà in piena estate, ci voleva certamente un progetto speciale, di grande spessore agonistico, ambizioso e prettamente targato "TI", per ripartire col piede giusto e il pieno d’entusiasmo.

La GT4 European Series si articolerà su sei appuntamenti, di due gare ognuno, per 12 prove complessive. Il calendario è così composto: 25-26 luglio, Imola (Italia); 8-9 agosto, Misano Adriatico (Italia); 5-6 settembre, Nürburgring (Germania); 26-27 settembre, Zandvoort (Paesi Bassi); 24-25 ottobre, Spa-Francorchamps (Belgio); 14-15 novembre, Circuit Paul Ricard (Francia).

«È certamente inusuale presentare a... fine giugno il programma sportivo di una stagione che inizierà a... fine luglio - ha ammesso Joel Camathias - ma sappiamo che questo 2020 non è un anno come gli altri. L’importante è aver superato la fase più dura e dolorosa di questa vicenda e che la vita e le attività, fra cui anche le corse, possano ricominciare. Sono felice di poter annunciare un programma davvero bello e ricco di spunti anche emotivi per quella che sarà la mia 27esima stagione. Tornare sulla scena internazionale che conta, in una serie di prestigio come la GT4 European, mi stimola parecchio. Farlo con una Porsche, la marca e la macchina alle quali mi sento più legato, è un piacere, e ancora più esaltante è farlo con una compagine interamente ticinese, per la prima volta in carriera. Il team Centri Porsche Ticino ha la competenza per far bene e Ivan Jacoma è un pilota con grande esperienza nelle gare GT. Inoltre, il progetto è stato elaborato per offrire interessanti opportunità di business networking a tutti i nostri partner. Gli ingredienti per far bene e difendere in giro per l’Europa i nostri colori ci sono tutti, anche se siamo consci che la concorrenza e il livello in GT4 sono altissimi e che bisognerà dare il meglio di noi tutti per portare a casa i risultati cui ambiamo».

TI-Press