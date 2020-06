Dramma Zanardi, «le condizioni restano stabili»

SIENA - Dopo la terza notte trascorsa in ospedale a Siena le condizioni di Alex Zanardi «restano stabili, con un quadro clinico soddisfacente», come spiegato questa mattina anche dal professor Sabino Scolletta, direttore del reparto di terapia intensiva. Decorso clinico regolare e stabile dunque per il campione paralimpico, che da oggi inizia una settimana-chiave per la guarigione dai gravi traumi dell'incidente in handbike avuto a Pienza, in provincia di Siena, venerdì scorso. Sempre tenuto in coma farmacologico, Zanardi prosegue il lento recupero iniziato dopo l'intervento neurochirurgico.

Da oggi i medici del policlinico senese, riuniti in equipe multidisciplinare, faranno le valutazioni necessarie per decidere se, già nei prossimi giorni, sarà possibile sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico.

Decisiva per procedere a questo passaggio, hanno spiegato, è che si mantenga la stabilità delle condizioni cliniche di Alex Zanardi come sta accadendo in questi primi giorni di cure. La prognosi è sempre riservata.

keystone-sda.ch (Alessandro La Rocca)