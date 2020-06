Cancellato pure il Motegi

BARCELLONA - Il Motomondiale ha perso un altro pezzo. Dopo Paesi Bassi, Finlandia (al debutto in questa stagione), Germania, Gran Bretagna e Australia, anche il Giappone ha perso il suo GP. Nell’intento di concentrare le gare in Europa entro metà novembre, la Dorna ha infatti scelto di cancellare - per la prima volta dal 1986 - l’appuntamento del Motegi (inizialmente pensato per il 18 ottobre).

«La famiglia della MotoGP sta lavorando duramente per ricominciare la stagione e disputare quanti più eventi possibile, nel modo più sicuro possibile. Per questa ragione ha deciso di far disputare in Europa, entro la metà di novembre, il maggior numero di gare. I GP fuori dall’Europa dovranno essere programmati, se possibile, dopo la metà di novembre. E questa collocazione non è ottimale per l’evento del Giappone», ha commentato Carmelo Ezpeleta.

KEYSTONE/EPA (CLAUDIO GIOVANNINI)