Vettel & Hamilton la coppia perfetta: «Sarebbe il top per la F1...»

Gli appassionati della Formula 1 possono sognare in grande adesso che Sebastian Vettel ha lasciato la Ferrari ed è sul mercato. Il pilota tedesco potrebbe infatti andare ad Affiancare in Mercedes Lewis Hamilton nel 2021, per formare di conseguenza una super coppia.

Ricordiamo che insieme hanno vinto la bellezza di nove titoli piloti, cinque il britannico e quattro il teutonico. «Sarebbe davvero fantastico per i tifosi e il top per la Formula 1 in generale vederli insieme», ha analizzato Bernie Ecclestone a "RTL". «Vettel vorrebbe competere con Hamilton alla pari e in questo modo potremmo assistere a un campionato emozionante ed equilibrato. I due piloti hanno inoltre un buon feeling e non vedo problemi riguardanti i rispettivi ego. Sarebbe un super team, sono entrambi eccezionali(...)».

keystone-sda.ch / STF (Rick Rycroft)