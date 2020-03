«Ferrari? Quando si innamorano di un pilota, per l'altro diventa dura»

LONDRA (GB) - L’ex patron della Formula 1 - Bernie Ecclestone - ha parlato dei due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. E a proposito del giovane monegasco non nutre grandi aspettative...

«È un buon pilota e farà sicuramente bene anche in futuro, ma sono dell'idea che abbiamo già visto il miglior Leclerc e non vedremo niente di spettacolare», ha raccontato proprio Ecclestone al "Daily Mail". «Vettel? Si è reso protagonista di una stagione davvero negativa, ma bisogna anche sottolineare che la Ferrari ha favorito completamente Leclerc. Quando si innamorano di un pilota per l'altro diventa dura(...). Binotto? Non è un leader, è un ingegnere».





keystone-sda.ch / STF (Rick Rycroft)