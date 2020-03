Anche il GP di Austin potrebbe saltare

AUSTIN - Mentre Moto2 e Moto3 domani inizieranno la loro stagione in Qatar, per i bolidi della classe regina la pausa invernale potrebbe protrarsi ancora per un (bel) po'.

Dopo appunto la cancellazione del GP di Losail e il rinvio di quello della Thailandia al 4 ottobre, Vale Rossi e compagni potrebbero veder saltare anche la gara di Austin (programmata per il 5 aprile).

Nelle ultime ore, infatti, il governo locale - per evitare la diffusione del Covid-19 - ha fatto sapere di aver posto il divieto a manifestazioni con più di 2'500 persone "a meno che l'organizzazione non assicuri al dipartimento della Salute Pubblica di Austin la messa in funzione di piani che assicurino la riduzione del contagio".

Insomma, per la MotoGP si fa dura. L'inizio della stagione è dunque rinviato al 19 aprile, al GP d'Argentina? Affaire à suivre...

Keystone