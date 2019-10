Forcada "disintegra" Rossi: «Non vincerà più niente»

TAVULLIA (Italia) - «Vincere un mondiale? No. Sarà molto difficile vincere anche delle singole gare. Potrebbe vincerne una, ma con i giovani che arrivano, con la velocità che hanno, vincere una gara in condizioni normali è complicato», parole di Ramon Forcada, capotecnico di Franco Morbidelli in Yamaha Petronas e in passato vicino anche Jorge Lorenzo e Maverick Vinales nel Team ufficiale della scuderia giapponese.

Poca fiducia dunque nel "Dottore", ormai da diversi anni nelle retrovie... « Muñoz capotecnico? Con questo cambiamento Valentino ha cercato motivazione, è chiaro, non mette un tecnico inesperto se ciò che sta cercando non è la motivazione, è la stessa cosa che stava cercando quando ha cambiato Burgess per Galbusera nel 2014».

