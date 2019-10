Marquez: «Mai tolto un titolo a Rossi...»

CERVERA (Spagna) - "Per quanto riguarda il numero di mondiali vinti, non credo che tarderà a eguagliarmi. Questo non mi piace molto perché in carriera tre titoli li ho buttati. Anzi, due li ho buttati e uno me lo hanno fatto perdere", così si era espresso Valentino Rossi qualche giorno fa dopo che Marquez ha messo in bacheca il suo ottavo Mondiale della sua carriera. Nella parte finale delle dichiarazioni dell'italiano il riferimento era chiaramente all'epilogo del Mondiale del 2015.

Incalzato sulla questione, il campioncino di Cervera non ha voluto alimentare la polemica... «È vero, lo sto raggiungendo nelle statistiche - le parole di Marc a gpone.com - ma a me piace vivere il presente. Non mi hanno mai ossessionato i numeri o i record. Il mio obiettivo del 2020 sarà sempre lo stesso, vincere. Tornando indietro cambierei tante cose, come ad esempio le mie cadute del 2015. Le sue parole sono la reazione di un pilota che ha fatto tanto per il motociclismo e che ancora lo sta facendo».

keystone-sda.ch/ (Chema Moya)